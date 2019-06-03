Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский призывает власти Харькова разобраться в ситуации со сносом бюста маршала СССР Георгия Жукова. Об этом, как сообщает «СТРАНА.ua», заявила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

Как отметила Мендель, в законе о декоммунизации есть исключения для памятников советским деятелям, которые боролись против нацистской оккупации Украины.

Она добавила, что сложившаяся ситуация является примером несовершенной и непродуманной гуманитарной политики, которая продолжалась последние несколько лет.

По её словам, Зеленский призывает власти Харькова выяснить эту правовую коллизию, «поскольку тут должны идти консультации с общественностью».

Ранее украинские националисты, митингующие в Харькове, свалили с постамента бюст советского полководца четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Жукова. Радикалы заявили, что действовали в рамках закона о декоммунизации, и сказали, что «ни Жукову, ни другому пророссийскому политику нет места на Украине».

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал инцидент с бюстом Жукова в Харькове.

По его словам, уничтожение памятника Жукову «под улюлюканье и пляски молодчиков с молотками» является наглядным примером результатов «нового цивилизационного выбора» Украины после 2014 года.