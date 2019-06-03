В Минобороны России прокомментировали инцидент с бюстом Жукова в Харькове

Короткая ссылка
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал инцидент с бюстом Маршала СССР Георгия Жукова в Харькове.
В Минобороны России прокомментировали инцидент с бюстом Жукова в Харькове
  • РИА Новости

По его словам, уничтожение памятника Жукову «под улюлюкания и пляски молодчиков с молотками» является наглядным примером результатов «нового цивилизационного выбора» Украины после 2014 года.

При этом Конашенков подчеркнул, что эта «остервенелая попытка» националистов заставить украинцев забыть об их статусе народа-победителя обречена на провал.

«Методы современных украинских последователей нацистов насильно стереть память народа — те же, что и в 30-х годах прошлого века в Германии. Но от того и путь к финалу у них не менее предсказуем», — заключил он.

Ранее сообщалось, что украинские националисты, митингующие в Харькове, свалили с постамента бюст советского полководца Георгия Жукова. 

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ЧП.

По факту произошедшего на Украине возбудили два уголовных дела.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить