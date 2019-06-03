В Минобороны России прокомментировали инцидент с бюстом Жукова в Харькове
- РИА Новости
По его словам, уничтожение памятника Жукову «под улюлюкания и пляски молодчиков с молотками» является наглядным примером результатов «нового цивилизационного выбора» Украины после 2014 года.
При этом Конашенков подчеркнул, что эта «остервенелая попытка» националистов заставить украинцев забыть об их статусе народа-победителя обречена на провал.
«Методы современных украинских последователей нацистов насильно стереть память народа — те же, что и в 30-х годах прошлого века в Германии. Но от того и путь к финалу у них не менее предсказуем», — заключил он.
Ранее сообщалось, что украинские националисты, митингующие в Харькове, свалили с постамента бюст советского полководца Георгия Жукова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ЧП.
По факту произошедшего на Украине возбудили два уголовных дела.