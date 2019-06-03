В Минобороны России прокомментировали инцидент с бюстом Жукова в Харькове

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал инцидент с бюстом Маршала СССР Георгия Жукова в Харькове.

По его словам, уничтожение памятника Жукову «под улюлюкания и пляски молодчиков с молотками» является наглядным примером результатов «нового цивилизационного выбора» Украины после 2014 года.

При этом Конашенков подчеркнул, что эта «остервенелая попытка» националистов заставить украинцев забыть об их статусе народа-победителя обречена на провал.

«Методы современных украинских последователей нацистов насильно стереть память народа — те же, что и в 30-х годах прошлого века в Германии. Но от того и путь к финалу у них не менее предсказуем», — заключил он.

Ранее сообщалось, что украинские националисты, митингующие в Харькове, свалили с постамента бюст советского полководца Георгия Жукова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ЧП.

По факту произошедшего на Украине возбудили два уголовных дела.