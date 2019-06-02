В Харькове возбудили дела после сноса националистами бюста Жукова

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В Харькове возбудили два уголовных дела после протестной акции националистов, в ходе которой они снесли бюст советского полководца Георгия Жукова. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
В Харькове возбудили дела после сноса националистами бюста Жукова
  • РИА Новости

«В настоящее время следователями Немышлянского отдела полиции возбуждены уголовные производства... хулиганство и... угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», — говорится в заявлении отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данным правоохранительных органов, протестующие распылили слезоточивый газ, в результате трое полицейских были госпитализированы с химическими ожогами глаз.

В настоящее время полиция устанавливает личности всех причастных к произошедшему, которым может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал восстановить снесённый радикалами памятник Жукову.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее в Харькове серьёзным вызовом для новой власти.

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