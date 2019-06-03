В Раде призвали Зеленского дать оценку сносу бюста Жукова в Харькове
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы считаем, что президент и Верховная рада должны дать свою политическую оценку этим событиям», — сказал он, назвав инцидент актом вандализма.
Ранее сообщалось, что украинские националисты, митингующие в Харькове, свалили с постамента бюст советского полководца, четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Жукова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ЧП.
По факту произошедшего на Украине возбудили два уголовных дела.