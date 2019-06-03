В Раде призвали Зеленского дать оценку сносу бюста Жукова в Харькове

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский призвал главу государства Владимира Зеленского дать оценку действиям националистов, снёсшим бюст Маршала СССР Георгия Жукова в Харькове.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что президент и Верховная рада должны дать свою политическую оценку этим событиям», — сказал он, назвав инцидент актом вандализма.

Ранее сообщалось, что украинские националисты, митингующие в Харькове, свалили с постамента бюст советского полководца, четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Жукова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ЧП.

По факту произошедшего на Украине возбудили два уголовных дела.