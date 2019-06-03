В Раде оценили снос бюста Жукова националистами

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Депутат Верховной рады Александр Вилкул высказал своё мнение по поводу того, что радикалы в Харькове снесли бюст советского маршала Георгия Жукова.
В Раде оценили снос бюста Жукова националистами
  • РИА Новости

Как он отметил на своей странице в Facebook, таким образом националисты «издеваются над историей».

«Ради нескольких процентов на выборах националисты опять громят памятники и издеваются над историей. Если власть захочет, остановить это можно очень быстро. Наказать по закону нескольких зарвавшихся молодчиков и остановить финансирование их группировок», — написал он.

Ранее националисты в Харькове снесли бюст советского маршала Георгия Жукова. Радикалы заявили, что действовали в рамках закона о декоммунизации, и сказали, что «ни Жукову, ни другому пророссийскому политику нет места на Украине». 

Подробнее — в материале RT.

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