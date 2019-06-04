В Госдуме оценили отказ Рады рассмотреть законопроект об импичменте

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Кирилл Горшенин
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT отказ Верховной рады рассматривать инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект об импичменте.
В Госдуме оценили отказ Рады рассмотреть законопроект об импичменте
  • РИА Новости

«То, что лидеры фракций встретились с избранным президентом Зеленским и после встречи с ним резко поменяли все договорённости, говорит о том, что Рада заняла жёсткую позицию в отношении лично Зеленского как человека, который, по их мнению, делает популистские заявления, которые разрушают систему управления», — сказал политик.

По его словам, в связи с недоверием депутатов к Зеленскому как к политику Рада не примет «ни одно из предложений» президента.

По результатам депутатского голосования Верховная рада не включила в повестку дня предложенный Зеленским закон о введении в стране импичмента — особой процедуры отстранения президента от должности.

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