Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с Россией

Певец, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать чёткий закон для регулирования отношений с Россией.

«Я призываю и президента, и его команду, и Верховную раду, наконец, разработать закон, который регулирует все отношения с Россией, как со страной агрессором», — заявил Вакарчук в программе «Свобода слова» в эфире телеканала ICTV.

Он отметил, что необходимо сформировать политику в отношении России без «двойных стандартов», в том числе в сфере торговли и культуры.

«Мы не понимаем торговать можно или нет, ездить на концерты можно или нет... Парламент, президент и правительство должны взять на себя ответственность и выработать чёткую политику Украины по отношению к России, без двойных стандартов», — подчеркнул музыкант.

Ранее Вакарчук назвал необходимые условия для прекращения вооружённого конфликта в Донбассе.

По его мнению, украинским властям необходимо улучшить уровень жизни в стране и изменить отношение к жителям Донбасса.