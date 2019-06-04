Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с Россией

Короткая ссылка
Певец, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать чёткий закон для регулирования отношений с Россией.

«Я призываю и президента, и его команду, и Верховную раду, наконец, разработать закон, который регулирует все отношения с Россией, как со страной агрессором», — заявил Вакарчук в программе «Свобода слова» в эфире телеканала ICTV.

Он отметил, что необходимо сформировать политику в отношении России без «двойных стандартов», в том числе в сфере торговли и культуры.

«Мы не понимаем торговать можно или нет, ездить на концерты можно или нет... Парламент, президент и правительство должны взять на себя ответственность и выработать чёткую политику Украины по отношению к России, без двойных стандартов», — подчеркнул музыкант.

Ранее Вакарчук назвал необходимые условия для прекращения вооружённого конфликта в Донбассе.

По его мнению, украинским властям необходимо улучшить уровень жизни в стране и изменить отношение к жителям Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить