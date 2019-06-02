Вакарчук назвал необходимые условия для прекращения войны в Донбассе

Певец, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал условия, которые могут способствовать скорому завершению вооружённого конфликта в Донбассе.

По его словам, в первую очередь необходимо предложить украинцам достойные условия жизни.

«Нам нужно… создать сказку. Нам нужно создать парус настоящей свободной жизни, где человек чувствует себя достойным, защищённым, имеет благосостояние и имеет безопасность», — приводит РИА Новости заявление музыканта в эфире телеканала «Украина».

Вакарчук считает, что улучшение качества жизни на Украине позволит жителям Донбасса быстрее объединиться с остальной страной.

Ещё одним необходимым шагом со стороны Киева, по мнению певца, должно стать изменение отношения к народу Донецкой и Луганской областей.

«Нам нужно протянуть руку помощи, нам нужно не воспринимать их как людей второго сорта, нам нужно показать каждому из них: мы ждём их — и мы однажды будем вместе,» — подчеркнул он.

Ранее Вакарчук посоветовал лидеру Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с Россией относительно Донбасса на украинцев.