Вакарчук назвал необходимые условия для прекращения войны в Донбассе
По его словам, в первую очередь необходимо предложить украинцам достойные условия жизни.
«Нам нужно… создать сказку. Нам нужно создать парус настоящей свободной жизни, где человек чувствует себя достойным, защищённым, имеет благосостояние и имеет безопасность», — приводит РИА Новости заявление музыканта в эфире телеканала «Украина».
Вакарчук считает, что улучшение качества жизни на Украине позволит жителям Донбасса быстрее объединиться с остальной страной.
Ещё одним необходимым шагом со стороны Киева, по мнению певца, должно стать изменение отношения к народу Донецкой и Луганской областей.
«Нам нужно протянуть руку помощи, нам нужно не воспринимать их как людей второго сорта, нам нужно показать каждому из них: мы ждём их — и мы однажды будем вместе,» — подчеркнул он.
Ранее Вакарчук посоветовал лидеру Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с Россией относительно Донбасса на украинцев.