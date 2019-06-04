Рада отказалась рассматривать проект Зеленского об импичменте

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Верховная рада Украины не включила в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства, передаёт «Укринформ».
Рада отказалась рассматривать проект Зеленского об импичменте
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Сообщается, что за включение в повестку проголосовали 110 депутатов при необходимом минимуме в 226.

29 мая в украинском парламенте был зарегистрирован проект об особой процедуре отстранения президента от должности. Инициатором выступил Зеленский.

В частности, документ предусматривает, что импичмент может быть инициирован большинством нардепов от конституционного состава Рады.

Претензии к главе государства должна исследовать специальная следственная комиссия ВР, следует из текста.

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