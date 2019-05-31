Климкин не исключил начала своей политической карьеры

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Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире радиостанции «Новое время» допустил, что после отставки может начать политическую карьеру.
Климкин не исключил начала своей политической карьеры
  • Reuters

«Я никогда не был политиком, но за время пребывания на должности министра, видимо, им стал. Я никогда не хотел быть политиком, это всегда вызывало у меня определённое презрение. Но теперь я понимаю, что это одна из опций», — цитирует его РИА Новости.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении главы МИД страны Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.

В свою очередь, Климкин призвал парламентариев проголосовать за его отставку.

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