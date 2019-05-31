В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о санкциях против России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского, который выступил за сохранение антироссийских санкций.

«Пока Зеленский проявляет себя как политик, который осторожничает, не особо обозначает свою точку зрения... Характер той позиции, которую занимает та или иная сторона в отношении украинской проблематики, им, по всей видимости, учитывается. Известна широко русофобская политика правящих кругов Польши… Он сделал соответствующее заявление, чтобы понравиться определённым политическим кругам», — сказал политик.

По мнению депутата, вопросы дальнейшего развития санкционной политики страны Запада будут решать самостоятельно.

«Украинская тема будет, как и была для них до сих пор, лишь темой спекуляций и лжеаргументов», — объяснил Новиков.

Ранее Зеленский на встрече с главами МИД Швеции и Польши выступил за продолжение санкций в отношении России до возвращения «оккупированных украинских территорий».