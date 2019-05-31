В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о санкциях против России
- РИА Новости
«Пока Зеленский проявляет себя как политик, который осторожничает, не особо обозначает свою точку зрения... Характер той позиции, которую занимает та или иная сторона в отношении украинской проблематики, им, по всей видимости, учитывается. Известна широко русофобская политика правящих кругов Польши… Он сделал соответствующее заявление, чтобы понравиться определённым политическим кругам», — сказал политик.
По мнению депутата, вопросы дальнейшего развития санкционной политики страны Запада будут решать самостоятельно.
«Украинская тема будет, как и была для них до сих пор, лишь темой спекуляций и лжеаргументов», — объяснил Новиков.
Ранее Зеленский на встрече с главами МИД Швеции и Польши выступил за продолжение санкций в отношении России до возвращения «оккупированных украинских территорий».