ЦИК зарегистрировала первого кандидата на выборах в Раду

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала первого кандидата в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, которые пройдут 21 июля.
ЦИК зарегистрировала первого кандидата на выборах в Раду
  • Reuters

«Комиссия зарегистрировала кандидата в депутаты Украины, который баллотируется в одномандатном избирательном округе №214 (город Киев. — RT) в порядке самовыдвижения, — Пригладя Владимира Викторовича», — говорится в сообщении пресс-службы в социальной сети Facebook.

Ранее партия экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» объявила о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборах на Украине.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT оценил шансы «Движения новых сил» в избирательной кампании.

24 мая ЦИК утвердила план проведения досрочных выборов в Раду 21 июля.

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