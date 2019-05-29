Партия Саакашвили планирует участвовать в выборах в Верховную раду
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Об этом в интервью «Апострофу» заявил член партии Давид Сакварелидзе.
«Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах... Да, мы как партия пойдём на эти выборы и будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила», — сказал он.
Для участия в избирательной кампании Саакашвили должен прибыть на Украину, отметил Сакварелидзе.
«Ему надо уже приезжать», — подчеркнул он.
Ранее лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политическое объединение не может включить Михаила Саакашвили в свои списки на выборы в Верховную раду.
По его словам, Саакашвили не может попасть в список какой-либо партии, «потому что в рамках действующего законодательства он должен был прожить пять лет на территории Украины».
28 мая стало известно, что глава государства Владимир Зеленский подписал указ о возвращении украинского гражданства Саакашвили.