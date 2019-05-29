Партия Саакашвили планирует участвовать в выборах в Верховную раду

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Партия экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» планирует участвовать в досрочных парламентских выборах на Украине, которые назначены на 21 июля.
Партия Саакашвили планирует участвовать в выборах в Верховную раду
  • AFP
  • © SERGEI SUPINSKY

Об этом в интервью «Апострофу» заявил член партии Давид Сакварелидзе.

«Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах... Да, мы как партия пойдём на эти выборы и будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила», — сказал он.

Для участия в избирательной кампании Саакашвили должен прибыть на Украину, отметил Сакварелидзе.

«Ему надо уже приезжать», — подчеркнул он.

Ранее лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политическое объединение не может включить Михаила Саакашвили в свои списки на выборы в Верховную раду.

По его словам, Саакашвили не может попасть в список какой-либо партии, «потому что в рамках действующего законодательства он должен был прожить пять лет на территории Украины».

28 мая стало известно, что глава государства Владимир Зеленский подписал указ о возвращении украинского гражданства Саакашвили.

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