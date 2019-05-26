Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду
- Reuters
Он отметил, что ему поступали предложения об объединении с партией Порошенко.
«Такие предложения были от (бывшего. — RT) президента, и много политиков говорили между собой о разных возможностях. Я принял решение: я буду идти самостоятельно. И это решение для меня является окончательным», — заявил Гройсман.
Украинский премьер считает, что они с Порошенко «просто разные».
Также он заявил, что хочет, чтобы украинцы «жили в безопасности, с нормальным достатком и были уверены в завтрашнем и послезавтрашнем дне».
Ранее в Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке с поста премьер-министра. Он заявил о намерении создать новую партию.