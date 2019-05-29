Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.

«Для Зеленского это был вопрос справедливости и достоинства», — сказал Кравчук в эфире «112 Украина».

Он добавил, что бывший президент Пётр Порошенко «быстро дал и быстро отнял» гражданство Саакашвили из «личных интересов».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили гражданства Украины.

Позднее бывший президент Грузии выразил благодарность Зеленскому за это решение. По словам Саакашвили, он планирует вернуться на Украину 29 мая.

Он отметил, что намерен бороться за то, чтобы Украина стала ведущей страной в Европе.