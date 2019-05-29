Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

Короткая ссылка
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
  • РИА Новости

«Для Зеленского это был вопрос справедливости и достоинства», — сказал Кравчук в эфире «112 Украина».

Он добавил, что бывший президент Пётр Порошенко «быстро дал и быстро отнял» гражданство Саакашвили из «личных интересов».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили гражданства Украины. 

Позднее бывший президент Грузии выразил благодарность Зеленскому за это решение. По словам Саакашвили, он планирует вернуться на Украину 29 мая.

Он отметил, что намерен бороться за то, чтобы Украина стала ведущей страной в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить