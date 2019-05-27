На Украине заявили о возбуждении ещё одного дела против Порошенко
- РИА Новости
«Сегодня мы обратились с четвёртым заявлением о преступлении Порошенко — о попытке узурпации им судебной власти», — написал он в своём Telegram-канале.
Как отметил Портнов, Государственное бюро расследований Украины уже начало расследование по его заявлениям в отношении Порошенко по фактам государственной измены, отмывания денег, злоупотребления властью, а также легализации в офшорах преступных доходов.
При этом, по словам юриста, он намерен направить ещё «десятки» других обращений о преступлениях сложившего полномочия украинского президента.
Ранее Портнов заявил о намерении добиться ареста всех активов Порошенко.
Сам Порошенко, комментируя начатые против него расследования, выразил уверенность, что часть из них инициирована представителями «пятой колонны».