На Украине заявили о возбуждении ещё одного дела против Порошенко

Короткая ссылка
Андрей Портнов, замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил, что подал новое заявление против бывшего главы государства Петра Порошенко о попытке «узурпации» судебной власти.
На Украине заявили о возбуждении ещё одного дела против Порошенко
  • РИА Новости

«Сегодня мы обратились с четвёртым заявлением о преступлении Порошенко — о попытке узурпации им судебной власти», — написал он в своём Telegram-канале.

Как отметил Портнов, Государственное бюро расследований Украины уже начало расследование по его заявлениям в отношении Порошенко по фактам государственной измены, отмывания денег, злоупотребления властью, а также легализации в офшорах преступных доходов.

При этом, по словам юриста, он намерен направить ещё «десятки» других обращений о преступлениях сложившего полномочия украинского президента.

Ранее Портнов заявил о намерении добиться ареста всех активов Порошенко.

Сам Порошенко, комментируя начатые против него расследования, выразил уверенность, что часть из них инициирована представителями «пятой колонны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить