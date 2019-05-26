На Украине планируют добиться ареста всех активов Порошенко

Юрист Андрей Портнов, ранее занимавший пост замглавы администрации президента Украины, намерен через суд добиться ареста всех активов бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом он заявил в интервью телеканалу «112 Украина».

По его словам, в Государственном бюро расследований (ГБР) зарегистрирован «второй кейс» материалов. В течение нескольких недель планируется поступление ходатайства в суд по этому вопросу, заявил Портнов.

«Моё ходатайство будет о том, чтобы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов. Это банковские счета, все акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей», — сообщил он.

Ранее СМИ сообщали, что прокуратура планирует допросить Порошенко по делу о коррупции.

Портнов заявлял, что в отношении Порошенко возбуждено три уголовных дела.