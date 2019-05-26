Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».
Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева
  • ©pixabay

Об этом он написал на своей странице в Facebook, поздравляя жителей столицы с годовщиной основания города.

«Есть то, что делает Киев Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро. Это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы. Это вид с Владимирской горки, волшебный цвет каштанов и застройки «недоразумение», — указал он.

Вместе с этим он отметил, что Киев может как «перемолоть» человека, так и стать для него родным.

«Нужно мгновение, чтобы влюбиться в этот город. И мгновение, чтобы в нём разочароваться», — добавил он.

Ранее Зеленский пообещал сделать Украину «базой для покорения мира».

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