Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».

Об этом он написал на своей странице в Facebook, поздравляя жителей столицы с годовщиной основания города.

«Есть то, что делает Киев Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро. Это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы. Это вид с Владимирской горки, волшебный цвет каштанов и застройки «недоразумение», — указал он.

Вместе с этим он отметил, что Киев может как «перемолоть» человека, так и стать для него родным.

«Нужно мгновение, чтобы влюбиться в этот город. И мгновение, чтобы в нём разочароваться», — добавил он.

Ранее Зеленский пообещал сделать Украину «базой для покорения мира».