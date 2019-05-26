Зеленский пообещал сделать Украину «базой для покорения мира»

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал гражданам создать в стране возможности для свободной реализации творческих инициатив.

«Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинца путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране» — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Зеленского, Украина ежегодно дарит миру новые таланты, но необходимо создать условия для реализации граждан на родине. 

«Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее Зеленский изъявил желание создать приложение «Страна в смартфоне» для контроля реализации законопроектов.

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