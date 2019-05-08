В Совфеде оценили решение Киева признать незаконными паспорта России в Донбассе

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT решение правительства Украины признать незаконными и недействительными паспорта, выдаваемые Россией жителям самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.
В Совфеде оценили решение Киева признать незаконными паспорта России в Донбассе
  • РИА Новости

По его словам, на высказывания украинского премьера Владимира Гройсмана о незаконности российских паспортов не стоит обращать внимания.

«Считается нормальным, когда его правительство лишает жителей ЛНР и ДНР элементарных прав, пенсий и социальных выплат. А вот если они смогут получать социальную и медицинскую помощь, начнут выезжать из страны и зарабатывать деньги, это уже будет «нарушением», — заявил Джабаров.

Ранее правительство Украины приняло решение о признании незаконными российских паспортов, выданных украинским гражданам, проживающим в Донбассе. 

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