В Совфеде оценили решение Киева признать незаконными паспорта России в Донбассе
- РИА Новости
По его словам, на высказывания украинского премьера Владимира Гройсмана о незаконности российских паспортов не стоит обращать внимания.
«Считается нормальным, когда его правительство лишает жителей ЛНР и ДНР элементарных прав, пенсий и социальных выплат. А вот если они смогут получать социальную и медицинскую помощь, начнут выезжать из страны и зарабатывать деньги, это уже будет «нарушением», — заявил Джабаров.
Ранее правительство Украины приняло решение о признании незаконными российских паспортов, выданных украинским гражданам, проживающим в Донбассе.