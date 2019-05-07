Климкин призвал G7 и ЕС ввести новые санкции против России

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал страны G7 и Евросоюза ввести санкции в отношении России за упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса. Об этом он написал в статье для издания «Украинская правда».
Климкин призвал G7 и ЕС ввести новые санкции против России
  • ©Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По его словам, Украина может дать «эффективный ответ» на «новую провокацию» Москвы, только объединив усилия со всем международным сообществом». 

«Именно поэтому я обратился к министрам иностранных дел государств «Большой семёрки», а также Европейского союза и других наших партнёров с призывом ввести новые санкции против России», — заявил Климкин.

Также он сообщил, что украинская сторона готовит «эффективный и асимметричный ответ Кремлю» на выдачу российских паспортов жителям Донбасса. 

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что все подразделения миграционной службы МВД ДНР с 7 мая начали приём заявлений на получение российского гражданства

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить