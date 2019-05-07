Климкин призвал G7 и ЕС ввести новые санкции против России
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По его словам, Украина может дать «эффективный ответ» на «новую провокацию» Москвы, только объединив усилия со всем международным сообществом».
«Именно поэтому я обратился к министрам иностранных дел государств «Большой семёрки», а также Европейского союза и других наших партнёров с призывом ввести новые санкции против России», — заявил Климкин.
Также он сообщил, что украинская сторона готовит «эффективный и асимметричный ответ Кремлю» на выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что все подразделения миграционной службы МВД ДНР с 7 мая начали приём заявлений на получение российского гражданства.