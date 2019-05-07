Климкин призвал G7 и ЕС ввести новые санкции против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал страны G7 и Евросоюза ввести санкции в отношении России за упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса. Об этом он написал в статье для издания «Украинская правда».

По его словам, Украина может дать «эффективный ответ» на «новую провокацию» Москвы, только объединив усилия со всем международным сообществом».

«Именно поэтому я обратился к министрам иностранных дел государств «Большой семёрки», а также Европейского союза и других наших партнёров с призывом ввести новые санкции против России», — заявил Климкин.

Также он сообщил, что украинская сторона готовит «эффективный и асимметричный ответ Кремлю» на выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что все подразделения миграционной службы МВД ДНР с 7 мая начали приём заявлений на получение российского гражданства.