Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом». Об этом он написал в статье для «Украинской правды».

По его словам, Киев «будет делать украинский паспорт престижнее», что «обеспечит украинской стороне победу в цивилизационном соревновании с Россией».

«Но реагировать на паспортный бандитизм должны уже сейчас, и мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системным и асимметричным», — написал он.

При этом Климкин заявил, что «пока не будет раскрывать конкретные шаги» Украины. Министр добавил, что это будет «сюрпризом» для России.

Ранее Климкин предложил украинский «ответ» на акцию «Бессмертный полк».