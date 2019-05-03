Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»

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Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ на призыв телеканала «Интер» присоединиться к акции «Бессмертный полк» предложил гражданам выйти на улицы с портретами пострадавших во время репрессий украинцев.

Министр отреагировал на сообщение пользователя Facebook, который призвал украинцев найти свой аналог российской акции, вместо того чтобы принимать участие в ней.

Климкин поддержал данную идею и предложил гражданам найти «адекватный» ответ.

«Предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях», — написал глава внешнеполитического ведомства Украины на своей странице в Facebook.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в акции «Бессмертный полк» в Москве примут участие более 1 млн граждан.

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