Климкин объяснил позицию Украины в рейтинге счастья внешним влиянием

Глава украинского МИД Павел Климкин оценил Всемирный доклад о счастье, опубликованный ООН, согласно которому Украина заняла 133-е место среди 156 стран по уровню благополучия населения.

Климкин отметил, что украинцы стали одной из самых «несчастных» наций в мире.

«Обидно, но сегодня есть все основания, чтобы считаться такими из-за внешнего влияния», — написал Климкин на своей странице в Facebook.

Среди подобных внешних факторов он выделил российскую «агрессию» в Донбассе и Крыму, советское наследие, а также коррупцию, экономические проблемы и катастрофу в Чернобыле.

Рейтинг ООН формируется ежегодно на основе шести критериев: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции.

Россия заняла в рейтинге 68-е место.

Ранее Климкин призвал ввести секторальные и экономические санкции против России.