Климкин объяснил позицию Украины в рейтинге счастья внешним влиянием
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- globallookpress.com
Климкин отметил, что украинцы стали одной из самых «несчастных» наций в мире.
«Обидно, но сегодня есть все основания, чтобы считаться такими из-за внешнего влияния», — написал Климкин на своей странице в Facebook.
Среди подобных внешних факторов он выделил российскую «агрессию» в Донбассе и Крыму, советское наследие, а также коррупцию, экономические проблемы и катастрофу в Чернобыле.
Рейтинг ООН формируется ежегодно на основе шести критериев: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции.
Россия заняла в рейтинге 68-е место.
Ранее Климкин призвал ввести секторальные и экономические санкции против России.