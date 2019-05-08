Киев намерен признать незаконными российские паспорта для ДНР и ЛНР

Правительство Украины признает незаконными и недействительными паспорта, выдаваемые Россией жителям самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Сегодня мы примем решение, правительство Украины, о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории, на территории суверенного украинского государства, с нарушением любых международных норм, прав, — эти паспорта будут признаны незаконными», — цитирует Гройсмана телеканал «112 Украина».

По его словам, документы будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории Украины.

Глава правительства пообещал обратиться к иностранным государствам с призывом также признать недействительными «фейковые» документы.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал G7 и Евросоюз ввести новые антироссийские санкции за упрощённое предоставление гражданства жителям Донбасса.