Госдеп: посол США на Украине покинет страну с завершением полномочий Порошенко

Представитель Государственного департамента в беседе с РИА Новости заявил, что посол США на Украине Мари Йованович покинет пост вместе с завершением полномочий действующего лидера страны Петра Порошенко.

«Посол Йованович завершает свою трёхлетнюю дипломатическую миссию в Киеве в 2019 году... Её подтвержденная дата отъезда в мае совпадает со сменой президента на Украине», — уточнил собеседник агентства.

Ранее украинские СМИ передавали, что 20 мая Йованович завершит работу в качестве посла США на Украине.

В апреле спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон ещё долго намерен поддерживать Киев.