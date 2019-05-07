Госдеп: посол США на Украине покинет страну с завершением полномочий Порошенко
«Посол Йованович завершает свою трёхлетнюю дипломатическую миссию в Киеве в 2019 году... Её подтвержденная дата отъезда в мае совпадает со сменой президента на Украине», — уточнил собеседник агентства.
Ранее украинские СМИ передавали, что 20 мая Йованович завершит работу в качестве посла США на Украине.
В апреле спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон ещё долго намерен поддерживать Киев.