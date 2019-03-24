СМИ узнали о готовности Луценко уйти в отставку из-за слов о после США

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил президенту страны Петру Порошенко о готовности уйти в отставку из-за своих слов в адрес посла США в Киеве Мари Йованович.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники.

«Все же понимают, что Луценко никогда бы не дал такое интервью без рекомендации Порошенко. Они таким образом пытались понравится Трампу... заручится... поддержкой на выборах», — заявил собеседник издания.

Однако, как отмечает источник, заявление Луценко вызвало возмущение в США, и Порошенко в этой ситуации сделал украинского генпрокурора «крайним».

Ранее Порошенко выразил полную поддержку американскому послу Йованович как «большому другу» Украины.

В марте Луценко заявил, что Йованович в ходе первой встречи с ним передала список с именами людей, которых правоохранительные органы на Украине не должны преследовать.

В американском посольстве заявили, что эта информация не соответствует действительности.