СМИ узнали о готовности Луценко уйти в отставку из-за слов о после США

Короткая ссылка
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил президенту страны Петру Порошенко о готовности уйти в отставку из-за своих слов в адрес посла США в Киеве Мари Йованович.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники.

«Все же понимают, что Луценко никогда бы не дал такое интервью без рекомендации Порошенко. Они таким образом пытались понравится Трампу... заручится... поддержкой на выборах», — заявил собеседник издания.

Однако, как отмечает источник, заявление Луценко вызвало возмущение в США, и Порошенко в этой ситуации сделал украинского генпрокурора «крайним».

Ранее Порошенко выразил полную поддержку американскому послу Йованович как «большому другу» Украины.

В марте Луценко заявил, что Йованович в ходе первой встречи с ним передала список с именами людей, которых правоохранительные органы на Украине не должны преследовать. 

В американском посольстве заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить