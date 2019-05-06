СМИ сообщили об отзыве с должности посла США на Украине

Посол США в Киеве Мари Йованович 20 мая завершает работу на своей должности, сообщает ZN.UA со ссылкой на источники.

По данным издания, Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций.

«В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь на Украину. И 20 мая, о чём уведомили сегодня всех дипломатов посольства, Йованович вернётся в Вашингтон», — пишет издание.

Ранее Йованович назвала три приоритета страны после президентских выборов.

В марте генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Йованович в ходе первой встречи с ним передала ему список людей, которых не должны преследовать правоохранительные органы на Украине.

В американском посольстве заявили, что эта информация не соответствует действительности.