США заявили о намерении продолжать поддержку «демократической Украины»
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«В преддверии воскресных выборов я хотел бы вновь заявить, что США здесь надолго. Мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину», — написал он в Twitter.
Ранее посол США Мари Йованович обозначила три приоритета Украины после президентских выборов.
По её словам, это завершение конфликта в Донбассе, рост экономики и формирование правительства, которое относится к украинцам «с позиции равенства».