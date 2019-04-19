США заявили о намерении продолжать поддержку «демократической Украины»

США намерены ещё долго поддерживать мирную и демократическую Украину, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

«В преддверии воскресных выборов я хотел бы вновь заявить, что США здесь надолго. Мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину», — написал он в Twitter.

Ранее посол США Мари Йованович обозначила три приоритета Украины после президентских выборов.

По её словам, это завершение конфликта в Донбассе, рост экономики и формирование правительства, которое относится к украинцам «с позиции равенства».