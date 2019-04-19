США заявили о намерении продолжать поддержку «демократической Украины»

Короткая ссылка
США намерены ещё долго поддерживать мирную и демократическую Украину, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.
США заявили о намерении продолжать поддержку «демократической Украины»
  • © usembassykyiv / Flickr

«В преддверии воскресных выборов я хотел бы вновь заявить, что США здесь надолго. Мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину», — написал он в Twitter.

Ранее посол США Мари Йованович обозначила три приоритета Украины после президентских выборов. 

По её словам, это завершение конфликта в Донбассе, рост экономики и формирование правительства, которое относится к украинцам «с позиции равенства». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить