В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка

Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.

«Украина – это государство украинцев... которые объединены единой «мовой», людей, которые уважают единые традиции, и, если этого не будет, то мы ничем не будем отличаться от Брянской области», — сказал Княжицкий в интервью 4 каналу.

Он также выразил мнение, что решение России по выдаче паспортов некоторым категориям украинцев вызвано стремлением защитить русскоязычное население.

По его словам, если все граждане страны будут говорить только на украинском языке, подобное больше не произойдёт.

«Чтобы такого никогда не было, мы должны создать сильное государство на основе единого государственного языка», — подчеркнул депутат.

Ранее депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил, что у русских и украинцев общая культура, вера и язык.

24 апреля лидер России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донбасса смогут получать российские паспорта по упрощённой схеме.