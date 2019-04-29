Порошенко подтвердил намерение подписать закон о языке

Президент Украины Пётр Порошенко подтвердил намерение подписать принятый Верховной радой закон об исключительном использовании украинского языка. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Для меня огромная гордость, что на законе об украинском языке будет стоять подпись Андрея Парубия (председателя Верховной рады. — RT), который передаёт закон, и подпись Петра Порошенко, который этот закон подпишет», — заявил действующий лидер в ходе поездки во Львовскую область.

Он подчеркнул, что данный закон направлен не против существующих в стране языков, а на защиту украинского языка.

Ранее Порошенко сравнил принятый Радой закон об исключительности украинского языка с «восстановлением армии и получением автокефалии».

25 апреля парламент Украины принял закон об обязательном использовании украинского языка в органах государственной власти и местного самоуправления, в учебных заведениях и больницах страны.