Порошенко подтвердил намерение подписать закон о языке

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Президент Украины Пётр Порошенко подтвердил намерение подписать принятый Верховной радой закон об исключительном использовании украинского языка. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Порошенко подтвердил намерение подписать закон о языке
  • ©president.gov.ua

«Для меня огромная гордость, что на законе об украинском языке будет стоять подпись Андрея Парубия (председателя Верховной рады. — RT), который передаёт закон, и подпись Петра Порошенко, который этот закон подпишет», — заявил действующий лидер в ходе поездки во Львовскую область.

Он подчеркнул, что данный закон направлен не против существующих в стране языков, а на защиту украинского языка.

Ранее Порошенко сравнил принятый Радой закон об исключительности украинского языка с «восстановлением армии и получением автокефалии».

25 апреля парламент Украины принял закон об обязательном использовании украинского языка в органах государственной власти и местного самоуправления, в учебных заведениях и больницах страны.

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