Порошенко прокомментировал принятие Радой закона об украинском языке

Президент Украины Пётр Порошенко, комментируя принятие Верховной радой закона об исключительном использовании украинского языка, назвал такое решение историческим.

Глава государства поставил его в один ряд с «восстановлением армии и получением автокефалии».

«Украинский язык — это символ нашего народа, нашего государства и нашей нации. И я благодарен всем, кто принимал участие в разработке, подготовке и реализации языкового закона, народным депутатам — за голоса «за», всем украинцам — за поддержку», — написал он в Facebook.

Как подчеркнул Порошенко, речь идёт о «ещё одном важнейшем шаге на пути» к ментальной независимости Украины.

Ранее парламент Украины принял закон об исключительном использовании украинского языка в разных сферах, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления.

Как подчёркивал Порошенко, он подпишет этот закон, если документ будет принят Радой.