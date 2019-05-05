Депутат Рады рассказал, что объединяет русских и украинцев
- Reuters
Он прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об общей государственной границе России и Украины.
«Эта граница никуда не денется, и дай Бог, чтобы она была такой длинной, чтобы она не сократилась, потому что длина этой границы может сократиться только за счёт наших территорий», — заявил Шуфрич.
Ранее Зеленский заявил, что «после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе из «общего» у двух стран осталась только государственная граница.
В Крыму после этого Зеленскому напомнили, что Россию и Украину «объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов, которые нападали на Советский Союз», а также культура и родственные связи.