Депутат Рады рассказал, что объединяет русских и украинцев

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Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил, что русских и украинцев объединяют культура, вера и язык. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.
Депутат Рады рассказал, что объединяет русских и украинцев
  • Reuters

Он прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об общей государственной границе России и Украины.

«Эта граница никуда не денется, и дай Бог, чтобы она была такой длинной, чтобы она не сократилась, потому что длина этой границы может сократиться только за счёт наших территорий», — заявил Шуфрич.

Ранее Зеленский заявил, что «после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе из «общего» у двух стран осталась только государственная граница.

В Крыму после этого Зеленскому напомнили, что Россию и Украину «объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов, которые нападали на Советский Союз», а также культура и родственные связи.

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