В ДНР выстроилась очередь из желающих получить российский паспорт

В самопровозглашённой Донецкой народной республике выстроилась очередь из тех, кто желает получить российские паспорта по упрощённой схеме. Об этом пишет РИА Новости.

Как передаёт агентство, приём соответствующих документов начался в 9:00, когда у здания миграционной службы МВД уже собралось 80 человек.

«Мы в 06:30 здесь были, хочется в первых рядах получить паспорт, мы ждали этого пять лет», — рассказал один из местных жителей.

По данным Донецкого агентства новостей, к настоящему моменту в очереди находятся несколько сотен человек.

Ранее стало известно, что Миграционная служба самопровозглашённой ЛНР начнёт принимать заявления жителей на получение гражданства России с 6 мая.

24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ, которым упростил получение гражданства жителями отдельных регионов Донбасса.

По результатам ранее проведённого среди населения ДНР и ЛНР опроса, 86% респондентов желают получить гражданство России.