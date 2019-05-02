Почти 44 тысячи человек на Украине заболели корью с начала года

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщил, что почти 44 тыс. человек в стране заболели корью с начала года.

Как указывается на сайте ведомства, с начала года корью заболели 23424 ребёнка и 20359 взрослых.

От осложнения из-за кори скончались 16 человек.

Ранее ФАН писало, что украинский Минздрав сообщил о случаях заболевания корью среди сотрудников ведомства.

8 апреля телеканал «360» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщил, что россияне могут бесплатно сделать прививку от кори до 1 октября. Вакцинацию можно пройти в любой медицинской организации по месту жительства.