Порошенко и Зеленский договорились встретиться

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Действующий украинский лидер Пётр Порошенко и избранный президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились о встрече. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Facebook главы государства.
Порошенко и Зеленский договорились встретиться
  • © Starostenko/Xinhua
  • globallookpress.com

Отмечается, что Порошенко позвонил Зеленскому и поздравил его с официальными итогами выборов. Кроме того, стороны договорились встретиться в скором времени.

«Как действующий глава государства только что позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов... Зеленский и я во время телефонного разговора договорились встретиться в ближайшее время», — указано в тексте.

Также президент отметил, что последние недели нахождения на посту главы государства он посвятит работе по ужесточению санкций против России.

Ранее ЦИК Украины объявила итоги второго тура выборов президента страны, согласно которым победу одержал Зеленский.

В свою очередь, бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы шоумена урегулировать ситуацию в Донбассе.

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