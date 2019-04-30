Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием
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«Избранный президент Украины Владимир Зеленский и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний встречаются в Михайловском Златоверхом монастыре Киева», — сообщается в Facebook ПЦУ.
Каких-либо подробностей переговоров не приводится.
Ранее Центральная избирательная комиссия Украины объявила итоги второго тура выборов президента страны, согласно которым победу одержал Владимир Зеленский.
Также бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы будущего украинского лидера добиться мира в Донбассе.