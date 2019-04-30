Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием

Избранный президент Украины Владимир Зеленский и глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний встретились в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.

«Избранный президент Украины Владимир Зеленский и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний встречаются в Михайловском Златоверхом монастыре Киева», — сообщается в Facebook ПЦУ.

Каких-либо подробностей переговоров не приводится.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины объявила итоги второго тура выборов президента страны, согласно которым победу одержал Владимир Зеленский.

Также бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы будущего украинского лидера добиться мира в Донбассе.