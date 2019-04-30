Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием

Короткая ссылка
Избранный президент Украины Владимир Зеленский и глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний встретились в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.
Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием
  • © Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Избранный президент Украины Владимир Зеленский и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний встречаются в Михайловском Златоверхом монастыре Киева», — сообщается в Facebook ПЦУ.

Каких-либо подробностей переговоров не приводится.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины объявила итоги второго тура выборов президента страны, согласно которым победу одержал Владимир Зеленский.

Также бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы будущего украинского лидера добиться мира в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить