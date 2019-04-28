Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

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Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи.
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой
  • РИА Новости

«Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках планеты, где бы они ни находились!» — написал он в Facebook.

Он пожелал соотечественникам мира и добра.

«Пусть Господь оберегает нас всех, наших детей и Украину и благословит её на процветание», — говорится в сообщении.

Ранее действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что нынешнее празднование Пасхи в стране является «уникальным», так как «впервые со времён Крещения» у Киева есть «собственная независимая автокефальная церковь».

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