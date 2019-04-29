Порошенко уверен, что никто не сможет украсть у Украины её достижения

Президент Украины Пётр Порошенко верит, что никто не сможет украсть у страны её достижения. Кроме того, действующий лидер выразил уверенность в том, что Киев продолжит двигаться в Европу.

«Убеждён, что вместе мы не дадим никому украсть те достижения, которых мы достигли за последние пять лет. Мы вместе, бок о бок, будем двигать Украину дальше в Европу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Порошенко заявил, что празднование Пасхи в стране в 2019 году было «уникальным», так как «впервые со времён Крещения» у Киева есть «собственная независимая автокефальная церковь».

В свою очередь, глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион выразил надежду, что Владимир Зеленский во время работы на посту президента Украины сможет исправить ошибки, допущенные предыдущей командой.