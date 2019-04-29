Порошенко уверен, что никто не сможет украсть у Украины её достижения
- Reuters
«Убеждён, что вместе мы не дадим никому украсть те достижения, которых мы достигли за последние пять лет. Мы вместе, бок о бок, будем двигать Украину дальше в Европу», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Порошенко заявил, что празднование Пасхи в стране в 2019 году было «уникальным», так как «впервые со времён Крещения» у Киева есть «собственная независимая автокефальная церковь».
В свою очередь, глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион выразил надежду, что Владимир Зеленский во время работы на посту президента Украины сможет исправить ошибки, допущенные предыдущей командой.