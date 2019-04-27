В РПЦ надеются на исправление Зеленским ошибок Порошенко

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24» выразил надежду, что во время правления избранного президента Украины Владимира Зеленского в стране перестанут считать русскоязычных людьми «второго сорта».

По его мнению, одной из причин конфликта на Украине является игнорирование прав русскоязычных людей на протяжении длительного времени.

Митрополит отметил, что в Швейцарии живут люди, говорящие на итальянском, немецком, французском языках.

«Почему-то никому не приходит в голову унифицировать эту страну, ввести один обязательный язык, а носителей других языков объявить гражданами «второго сорта». Именно так это было при президенте Петре Порошенко на Украине», — приводит его слова Интерфакс.

Митрополит Иларион выразил надежду, что «при Зеленском это будет не так».

Также он рассчитывает, что новые власти Украины прекратят преследование верующих канонической УПЦ.

«Я думаю, что Зеленский будет исправлять ошибки, допущенные предыдущей властью», — считает митрополит.

Ранее Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах.