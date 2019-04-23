Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах
- Reuters
«Примите поздравления по случаю вашего избрания на высокий и ответственный пост президента Украины. Народ Украины, поддержавший вашу кандидатуру, связывает с вами большие надежды на изменения жизни к лучшему», — говорится в послании.
Патриарх выразил надежду на завершение «скорбного периода притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской православной церкви».
По его словам, новому президенту дан исторический шанс объединить нацию.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя предварительные итоги выборов, заявил о шансах на улучшение отношений Москвы и Киева.
В Кремле отметили, что считают преждевременным говорить о поздравлениях.