Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского, лидирующего во втором туре выборов президента Украины. Текст поздравления опубликован на сайте РПЦ.
Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах
  • Reuters

«Примите поздравления по случаю вашего избрания на высокий и ответственный пост президента Украины. Народ Украины, поддержавший вашу кандидатуру, связывает с вами большие надежды на изменения жизни к лучшему», — говорится в послании.

Патриарх выразил надежду на завершение «скорбного периода притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской православной церкви».

По его словам, новому президенту дан исторический шанс объединить нацию.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя предварительные итоги выборов, заявил о шансах на улучшение отношений Москвы и Киева.

В Кремле отметили, что считают преждевременным говорить о поздравлениях.

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