Медведчук назвал закон о курсе Украины в НАТО пиар-акцией Порошенко

Председатель политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что курс Украины на вступление в НАТО и ЕС является пиар-акцией президента Петра Порошенко.

«Конечно, НАТО и ЕС, то, что мы предложили в Конституции, — это вообще не предмет регулирования основного закона. По большому счёту это пиар-акция, которая использовалась одним кандидатом, фамилия его — Порошенко... для выборов», — заявил Медведчук в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.

Медведчук подчеркнул, что Украина должна стать «многовекторным государством в вопросах экономики».

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил о невозможности для страны отказаться от курса в НАТО и Евросоюз, так как этот курс закреплён в Конституции.

В сентябре 2018 года эксперт Александр Охрименко прокомментировал в беседе с НСН информацию, что Порошенко зарегистрировал в Раде соответствующие поправки в Конституцию.