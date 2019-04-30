Медведчук назвал закон о курсе Украины в НАТО пиар-акцией Порошенко

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Председатель политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что курс Украины на вступление в НАТО и ЕС является пиар-акцией президента Петра Порошенко.

«Конечно, НАТО и ЕС, то, что мы предложили в Конституции, — это вообще не предмет регулирования основного закона. По большому счёту это пиар-акция, которая использовалась одним кандидатом, фамилия его — Порошенко... для выборов», — заявил Медведчук в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.

Медведчук подчеркнул, что Украина должна стать «многовекторным государством в вопросах экономики».

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил о невозможности для страны отказаться от курса в НАТО и Евросоюз, так как этот курс закреплён в Конституции.

В сентябре 2018 года эксперт Александр Охрименко прокомментировал в беседе с НСН информацию, что Порошенко зарегистрировал в Раде соответствующие поправки в Конституцию.

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