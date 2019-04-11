Порошенко пообещал провести референдум по вступлению Украины в НАТО

Украинский лидер Пётр Порошенко пообещал провести референдум по вступлению в НАТО, когда Украина будет должным образом подготовлена к присоединению к альянсу.

«Референдум по НАТО будет. Он будет тогда, когда мы подготовимся к вступлению и когда народ будет вносить изменения в Конституцию, делегируя часть суверенных полномочий», — приводит ТАСС заявление украинского лидера на форуме по безопасности в Киеве.

При этом Порошенко подчеркнул, что подготовку необходимо начать «уже сейчас».

4 апреля президент подписал годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2019 год.

Как заявлял депутат Верховной рады Вадим Рабинович, в НАТО Украину «никто не брал, не берёт и не собирается брать» из-за неразрешённых конфликтов в стране.