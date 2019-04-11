Депутат Рады заявил, что у Украины «нет шансов» вступить в НАТО

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Депутат Верховной рады, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала NewsOne, что у Украины «нет шансов» вступить в НАТО.

«В НАТО нас никто не брал, не берет и не будет брать», — цитирует РИА Новости Рабиновича.

По его словам, «об этом говорят на каждом углу, в том числе и руководители блока».

«НАТО, согласно своему уставу, не может взять страну, которая имеет неразрешенные конфликты. Поэтому шансов вступить в эту организацию у нас нет», — заявил Рабинович.

Он также отметил, что «Евросоюз — это не название организации, куда нас приняли, и мы утром стали лучше жить».

«Важно понять, что нам надо построить ЕС у себя», — добавил политик.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко подписал годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2019 год

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