Порошенко подписал программу укрепления партнёрства с НАТО

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Украинский лидер Пётр Порошенко подписал годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2019 год. Об этом он сообщил, поздравляя Североатлантический альянс с 70-летием.
Порошенко подписал программу укрепления партнёрства с НАТО
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Он выразил надежду на то, что на лондонском саммите НАТО союзники «по достоинству оценят вклад Украины в защиту Евроатлантического сообщества» и начнут практическую дискуссию о предоставлении ей плана действий по членству.

«С верой в это подписываю очередную годовую национальную программу укрепления партнёрства между Украиной и НАТО», — написал Порошенко в Facebook.

По его словам, Киев высоко ценит солидарность альянса с Украиной.

Ранее Порошенко заявил, что у него есть чёткий план движения Украины в Евросоюз и НАТО.

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