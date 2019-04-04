Порошенко подписал программу укрепления партнёрства с НАТО
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Он выразил надежду на то, что на лондонском саммите НАТО союзники «по достоинству оценят вклад Украины в защиту Евроатлантического сообщества» и начнут практическую дискуссию о предоставлении ей плана действий по членству.
«С верой в это подписываю очередную годовую национальную программу укрепления партнёрства между Украиной и НАТО», — написал Порошенко в Facebook.
По его словам, Киев высоко ценит солидарность альянса с Украиной.
Ранее Порошенко заявил, что у него есть чёткий план движения Украины в Евросоюз и НАТО.