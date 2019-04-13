Порошенко оценил возможность отказа Украины от курса в НАТО и ЕС

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что никто не имеет права отказаться от курса Киева в НАТО и Евросоюз, поскольку это закреплено в Конституции страны. Об этом он сказал в ходе визита во Францию, передаёт пресс-служба Порошенко.

В ходе общения с журналистами Порошенко заявил о наличии «определённого беспокойства» среди западных лидеров из-за возможности изменения курса Украины.

По его словам, «если сейчас остановить процесс, то это будет неконституционно».

Он напомнил, что в Конституции Украины «закреплена европейская и евроатлантическая интеграция» страны.

«И никто, никакое должностное лицо не имеет права нарушать Конституцию и останавливать этот процесс», — сказал он.

Ранее Порошенко пообещал провести референдум по вступлению Украины в НАТО.

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