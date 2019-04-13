Порошенко оценил возможность отказа Украины от курса в НАТО и ЕС
В ходе общения с журналистами Порошенко заявил о наличии «определённого беспокойства» среди западных лидеров из-за возможности изменения курса Украины.
По его словам, «если сейчас остановить процесс, то это будет неконституционно».
Он напомнил, что в Конституции Украины «закреплена европейская и евроатлантическая интеграция» страны.
«И никто, никакое должностное лицо не имеет права нарушать Конституцию и останавливать этот процесс», — сказал он.
Ранее Порошенко пообещал провести референдум по вступлению Украины в НАТО.