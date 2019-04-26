Пасечник заявил, что пятилетие ЛНР отпразднуют с салютами и песнями

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью RT рассказал, как в регионе будут отмечать пять лет со дня образования ЛНР.

«Запланировано очень много мероприятий на 12-е число (мая. — RT)... Праздник есть праздник, всё-таки это пятилетие, это первый наш юбилейный рубеж. Мы хотим его отпраздновать, провести широкие массовые мероприятия... С салютами, с песнями... Все эти мероприятия, конечно же, будут организованы», — уточнил он.

Ранее Пасечник прокомментировал решение России начать выдавать жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины паспорта по упрощённой схеме.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что данное решение Москвы не представляет угрозы миру и безопасности.