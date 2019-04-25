Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.

Он отметил, что указ не является сигналом кому-либо и ни к чему не приурочен.

«Нет никаких оснований для утверждений, что указ президента России был якобы приурочен к какому-то событию или является неким сигналом для кого-то», — сказал Небензя.

По его словам, у жителей Донбасса существует высокая потребность в гражданстве России из-за невыносимых жизненных условий, в которые их поставил Киев.

RT ведёт прямую трансляцию заседания Совбеза.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.

В ДНР назвали жизненной необходимостью решение Москвы по паспортам.

В Пенсионном фонде России заявили, что жители самопровозглашённых республик Донбасса, которые получат российское гражданство, смогут претендовать на пенсии от ПФР, только если переедут на место жительства на территорию России.

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