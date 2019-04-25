Депутат Рады заявил о нарушении регламента при принятии закона о языке

Депутат парламента Украины Нестор Шуфрич заявил, что закон об украинском языке был принят с грубым нарушением регламента Верховной рады.

Об этом он заявил «112 Украина».

«Мы немедленно зарегистрировали проект постановления 5670 ДП1, который заблокировал возможность подписания председателем Верховной рады принятого сегодня языкового закона. Мы считаем, что он принят с грубым нарушением регламента Верховной рады», — сказал он.

Шуфрич добавил, что закон противоречит 10-й статье Конституции, вторая часть которой гарантирует право использования русского и других языков национальных меньшинств во всех сферах деятельности и гарантирует развитие этих языков.

Ранее Верховная рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка в множестве сфер, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления, в учебных заведениях и больницах.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что документ будет проанализирован на соответствие Конституции страны.