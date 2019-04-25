Литва призвала не признавать выданные для Донбасса российские паспорта

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Литва призывает международное сообщество осудить решение России упростить порядок выдачи российских паспортов жителям Донбасса и выступает за непризнание документов. Об этом говорится в заявлении литовского МИД.
Литва призвала не признавать выданные для Донбасса российские паспорта
  • Reuters

«Министерство иностранных дел решительно осуждает указ президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Как отмечается, подобное решение является «незаконным вмешательством» в дела Украины, а также «грубым нарушением» её суверенитета и территориальной целостности.

«Литва призывает международное сообщество решительно осудить эти неоправданные действия России, призывает к непризнанию незаконно изданных документов Российской Федерацией и к последовательным санкциям против России», — добавили дипломаты.

24 апреля Путин подписал указ об упрощённом получении российского гражданства жителями Донбасса. 

Украина раскритиковала такое решение, запросив экстренное заседание Совета Безопасности ООН

Как подчеркнул Путин, в таком решении России нет ничего необычного

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